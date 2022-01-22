Четыре человека пострадали из-за землетрясения в Японии
По меньшей мере четыре человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,6 на юго-западе Японии.
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Об этом сообщает агентство Kyodo.
Отмечается, что пострадавшие получили неопасные для жизни ушибы.
Угрозы цунами не объявлялось.
Ранее землетрясение магнитудой 6,3 произошло на юго-западе Японии у острова Кюсю.
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