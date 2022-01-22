Четыре человека пострадали из-за землетрясения в Японии

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,6 на юго-западе Японии.

Gettyimages.ru

© NurPhoto

Об этом сообщает агентство Kyodo. Отмечается, что пострадавшие получили неопасные для жизни ушибы. Угрозы цунами не объявлялось. Ранее землетрясение магнитудой 6,3 произошло на юго-западе Японии у острова Кюсю.