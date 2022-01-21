Суд приговорил к штрафам собиравших жуков на Шри-Ланке троих россиян
- РИА Новости
Зимой 2020 года Александра Игнатенко и его друзей задержала охрана национального парка на Шри-Ланке.
По его словам, россияне собирали уже мёртвых насекомых вне территории парка, фотографировали их ради научного интереса и не собирались никуда вывозить.
Они провели несколько месяцев в тюрьме, позже россиян перевели под домашний арест и изъяли у них документы.
«Им пришлось признать вину, потому что они находились в крайне тяжёлом состоянии. Состояние здоровья вызывает большие опасения как у Игнатенко, так и у других ребят», — заявил RT Мельников.
Он также сообщил, что дело россиян практически не расследовали, им необходимо оплатить штраф до начала марта.
«В противном случае их отправят обратно в тюрьму», — заключил Мельников, добавив, что для россиян организован сбор средств.
В августе RT сообщал, что россияне считают обвинения против них на Шри-Ланке абсурдными.