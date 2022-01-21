Блинкен выразил надежду, что диалог с Россией останется открытым

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Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым выразил надежду, что пути диалога и дипломатии США и России остаются открытыми.
Блинкен выразил надежду, что диалог с Россией останется открытым
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Я надеюсь и ожидаю, что мы сможем проверить, остаются ли пути дипломатии и диалога открытыми, мы намерены идти этим путём для разрешения наших разногласий мирно», — приводит РИА Новости слова Блинкена.

Он отметил, что Вашингтон настроен решать проблемы с Москвой мирно, но не ждёт больших результатов от встречи в Женеве.

В свою очередь, Лавров заявил, что не ждёт прорывов от встречи с Блинкеном в Женеве, но ожидает ответов.

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