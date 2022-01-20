На трассе в Чехии столкнулись 22 легковых и 14 грузовых автомобилей

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На скоростной магистрали Пльзень — Прага произошло столкновение 22 легковых и 14 грузовых автомобилей.
На трассе в Чехии столкнулись 22 легковых и 14 грузовых автомобилей
  • AP

Об этом сообщила представитель Управления пожарной охраны Тереза Флигерова.

«На 33-м километре магистрали Пльзень — Прага произошло столкновение 22 легковых и 14 грузовых машин, ранения лёгкой и средней тяжести получили четыре человека, которые вертолётом доставлены в больницы Праги», — приводит РИА Новости её слова.

Медики не исключают возможность травм у других людей. 

Скоростная магистраль в сторону Праги полностью закрыта. Авария могла произойти из-за обледенения дороги.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с грузовиком и маршруткой.

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