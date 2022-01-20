Председатель Госдумы Володин встретился с президентом Ирана Раиси

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, который посетил Москву с визитом.
Председатель Госдумы Володин встретился с президентом Ирана Раиси
  • © Сергей Бобылев
  • РИА Новости

«Надеюсь, ваш приезд позволит нам ещё более активно развивать отношения в рамках парламентского измерения», — сказал Володин на встрече.

Он отметил, что задача властей двух стран — делать всё для законодательного обеспечения реализации решений, достигнутых между президентами Владимиром Путиным и Ибрагимом Раиси.

Между парламентами России и Ирана планируется проведение межпарламентской комиссии высокого уровня, добавил Володин.

Раиси, в свою очередь, отметил, что для него посетить Государственную думу — это огромная честь и удовольствие.

Ранее Владимир Путин на встрече с Ибрагимом Раиси заявил, что Сирии удалось преодолеть террористические угрозы во многом благодаря помощи России и Ирана.

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