Председатель Госдумы Володин встретился с президентом Ирана Раиси
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- РИА Новости
«Надеюсь, ваш приезд позволит нам ещё более активно развивать отношения в рамках парламентского измерения», — сказал Володин на встрече.
Он отметил, что задача властей двух стран — делать всё для законодательного обеспечения реализации решений, достигнутых между президентами Владимиром Путиным и Ибрагимом Раиси.
Между парламентами России и Ирана планируется проведение межпарламентской комиссии высокого уровня, добавил Володин.
Раиси, в свою очередь, отметил, что для него посетить Государственную думу — это огромная честь и удовольствие.
Ранее Владимир Путин на встрече с Ибрагимом Раиси заявил, что Сирии удалось преодолеть террористические угрозы во многом благодаря помощи России и Ирана.