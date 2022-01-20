Российско-китайско-иранские учения проводятся в Оманском заливе

В Оманском заливе с 18 по 22 января проводятся российско-китайско-иранские военно-морские учения CHIRU.

«С 18 по 22 января текущего года в Оманском заливе (Северная часть Аравийского моря) и воздушном пространстве над ним проводятся российско-китайско-иранские военно-морские учения CHIRU-2Q22», — сообщает Минобороны России.

От российской стороны в них принимает участие отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома».

Также в Минобороны заявили, что Военно-Морской Флот России в январе — феврале проведёт учения во всех зонах своей ответственности, в них буду участвовать более 140 кораблей, более 60 летательных аппаратов и около 10 тыс. военных.