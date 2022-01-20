В посольстве подтвердили визит главы Венгрии Орбана в Россию 1 февраля

Короткая ссылка
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приедет в Россию 1 февраля, сообщили РИА Новости в венгерском посольстве в Москве.
В посольстве подтвердили визит главы Венгрии Орбана в Россию 1 февраля
  • AP

«Мы подтверждаем, что наш министр иностранных дел заявил, что премьер-министр Венгрии посетит (Россию) 1 февраля», — сказали там.

Кроме того, на повестке — расширение контракта с «Газпромом» и «сотрудничество в сфере производства вакцины» и «в сфере космоса», напомнили в посольстве.

Ранее Орбан заявил, что в стране довольны сотрудничеством с Россией в сфере энергетики. Он отметил своевременное выполнение Москвой её обязательств по контрактам.

Также российский лидер Владимир Путин  наградил министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто орденом Дружбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить