В посольстве подтвердили визит главы Венгрии Орбана в Россию 1 февраля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приедет в Россию 1 февраля, сообщили РИА Новости в венгерском посольстве в Москве.

«Мы подтверждаем, что наш министр иностранных дел заявил, что премьер-министр Венгрии посетит (Россию) 1 февраля», — сказали там.

Кроме того, на повестке — расширение контракта с «Газпромом» и «сотрудничество в сфере производства вакцины» и «в сфере космоса», напомнили в посольстве.

Ранее Орбан заявил, что в стране довольны сотрудничеством с Россией в сфере энергетики. Он отметил своевременное выполнение Москвой её обязательств по контрактам.

Также российский лидер Владимир Путин наградил министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто орденом Дружбы.