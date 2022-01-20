Der Spiegel: В ФРГ начали расследование против главы МИД Бербок
Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на собственную информацию.
Отмечается, что они заподозрены в злоупотреблениях при выплате надбавок, связанных с коронавирусом.
Согласно данным прокуратуры, представители президиума партии в 2020 году незаконно назначили себе и получили выплаты в размере €1,5 тыс. каждый.
Всего в деле фигурируют шесть человек.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал переговоры с Бербок «весьма полезными».