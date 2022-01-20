Der Spiegel: В ФРГ начали расследование против главы МИД Бербок

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Прокуратура Берлина начала расследование против руководства партии «Союз 90/Зелёные», среди подозреваемых — сопредседатели партии: глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр экономики страны Роберт Хабек.

Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на собственную информацию.

Отмечается, что они заподозрены в злоупотреблениях при выплате надбавок, связанных с коронавирусом.

Согласно данным прокуратуры, представители президиума партии в 2020 году незаконно назначили себе и получили выплаты в размере €1,5 тыс. каждый.

Всего в деле фигурируют шесть человек.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал переговоры с Бербок «весьма полезными».

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