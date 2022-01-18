Политолог Камкин рассказал о положительном моменте во встрече глав МИД России и ФРГ

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Полина Полетаева
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с RT прокомментировал завершившиеся переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и его немецкой коллеги Анналены Бербок.
Политолог Камкин рассказал о положительном моменте во встрече глав МИД России и ФРГ
  • AP

«Польза от встречи была прежде всего в том, что она состоялась. Действительно, диалог России и Германии не прерван и не заморожен. Безусловно, у сторон есть порой достаточно противоположные взгляды на некоторые вопросы… но обмен мнениями и стремление достичь хотя бы минимального консенсуса в сложных вопросах всегда стоит приветствовать», — сказал Камкин.

Он напомнил о словах Бербок о готовности народов к примирению по итогам Второй мировой войны, что «тоже были весьма рады услышать» в Москве.

«Поэтому в целом это был посыл на поддержание дальнейшего диалога. Можно сказать, что первый визит нового министра иностранных дел Германии — своего рода сигнал того, что Берлин, несмотря на все противоречия, готов и намерен вести диалог, каким бы сложным он ни был. И в этом, наверное, основной итог и основной положительный момент этой встречи», — заключил собеседник RT.

Ранее Лавров назвал переговоры с главой МИД ФРГ полезными

По его словам, обмен мнениями показал, что Россия и Германия могут постепенно преодолевать расхождения на благо своих народов.

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