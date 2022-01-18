Аналитики высказались о назначении Роберты Метсолы на пост председателя Европарламента
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Владимир Оленченко рассказал, что Метсола получила юридическое образование, работала в представительстве Мальты при Евросоюзе в начале 2000-х годов.
Позднее она получила пост советника при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, добавил эксперт.
«В 2013 году она всё-таки прошла в Европарламент. В ЕП традиционно имеет большинство Европейская народная партия, она была в этой партии активна. Из отдельных фрагментов складывается, что она увлечена идеями прав человека, была активна в сфере борьбы с гомофобией. Была соавтором доклада по проблеме миграции в ЕС... Она такой либерал со стажем, наверняка будет эту линию продавливать», — выразил мнение эксперт.
Как отметила, в свою очередь, Наталья Ерёмина, обычно персона, которая получает подобную должность, является компромиссной.
«В данном случае мы говорим о взаимодействии и компромиссе между партиями. Это компромиссная фигура, которая готова поддерживать те стратегические направления, которые заявил Европейский союз, и которая имеет опыт в этом направлении», — рассказала аналитик.
Она добавила, что Европейский парламент играет значительную роль в структуре институтов ЕС.
«Когда мы говорим, что партии из разных государств формируют общие фракции в ЕП, — это важное направление, которое свидетельствует об укреплении интеграционного движения. ЕП принимает и бюджет, рассматривает все стратегические линии развития, у него есть право отправить на доработку. Но при этом это инстанция, которая должна тесно коррелировать свои действия и с советом, и с комиссией», — заявила политолог.
Эксперт также отметила, что представители разных партий очень активно используют площадку ЕП для того, чтобы высказать своё мнение.
Ранее сообщалось, что Метсола в ходе голосования была избрана на пост председателя ЕП.