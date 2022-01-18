Аналитики высказались о назначении Роберты Метсолы на пост председателя Европарламента

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко и профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с RT прокомментировали сообщение о том, что первый вице-спикер Европарламента Роберта Метсола в ходе голосования избрана на пост председателя ЕП.

Владимир Оленченко рассказал, что Метсола получила юридическое образование, работала в представительстве Мальты при Евросоюзе в начале 2000-х годов.

Позднее она получила пост советника при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, добавил эксперт.

«В 2013 году она всё-таки прошла в Европарламент. В ЕП традиционно имеет большинство Европейская народная партия, она была в этой партии активна. Из отдельных фрагментов складывается, что она увлечена идеями прав человека, была активна в сфере борьбы с гомофобией. Была соавтором доклада по проблеме миграции в ЕС... Она такой либерал со стажем, наверняка будет эту линию продавливать», — выразил мнение эксперт.

Как отметила, в свою очередь, Наталья Ерёмина, обычно персона, которая получает подобную должность, является компромиссной.

«В данном случае мы говорим о взаимодействии и компромиссе между партиями. Это компромиссная фигура, которая готова поддерживать те стратегические направления, которые заявил Европейский союз, и которая имеет опыт в этом направлении», — рассказала аналитик.

Она добавила, что Европейский парламент играет значительную роль в структуре институтов ЕС.

«Когда мы говорим, что партии из разных государств формируют общие фракции в ЕП, — это важное направление, которое свидетельствует об укреплении интеграционного движения. ЕП принимает и бюджет, рассматривает все стратегические линии развития, у него есть право отправить на доработку. Но при этом это инстанция, которая должна тесно коррелировать свои действия и с советом, и с комиссией», — заявила политолог.

Эксперт также отметила, что представители разных партий очень активно используют площадку ЕП для того, чтобы высказать своё мнение.

Ранее сообщалось, что Метсола в ходе голосования была избрана на пост председателя ЕП.