Перу закрывает порты из-за извержения вулкана у островов Тонга

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Перу закрывает порты и приостанавливает рыбную ловлю на малых судах из-за последствий извержения вулкана у островов Тонга.
Перу закрывает порты из-за извержения вулкана у островов Тонга
  • AFP
  • © Mary Lyn FONUA

Об этом сообщает Национальный институт гражданской защиты.

«Институт сообщает, что по всей стране на побережье закрыто 80 портов из-за аномального волнения моря, вызванного действием вулкана в Тонга», — приводит РИА Новости его сообщение.

Рекомендуется приостановить рыбную ловлю и переместить небольшие суда на сушу.

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в южной части Тихого океана около побережья островного государства Тонга стало крупнейшим за 30 лет. К таким выводам пришли австралийские геологи. Последствия ощутили практически все страны на побережье Тихого океана.

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