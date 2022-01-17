Перу закрывает порты из-за извержения вулкана у островов Тонга

Перу закрывает порты и приостанавливает рыбную ловлю на малых судах из-за последствий извержения вулкана у островов Тонга.

Об этом сообщает Национальный институт гражданской защиты.

«Институт сообщает, что по всей стране на побережье закрыто 80 портов из-за аномального волнения моря, вызванного действием вулкана в Тонга», — приводит РИА Новости его сообщение.

Рекомендуется приостановить рыбную ловлю и переместить небольшие суда на сушу.

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в южной части Тихого океана около побережья островного государства Тонга стало крупнейшим за 30 лет. К таким выводам пришли австралийские геологи. Последствия ощутили практически все страны на побережье Тихого океана.