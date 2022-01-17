Дело экс-банкира из Казахстана Аблязова закрыли в Мюнхене летом 2021 года

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Расследование в отношении экс-банкира из Казахстана Мухтара Аблязова по факту мошенничества и растраты было закрыто в Мюнхене в июле 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру.
Дело экс-банкира из Казахстана Аблязова закрыли в Мюнхене летом 2021 года
  • РИА Новости

«После запроса о правовой помощи от властей Казахстана, дополненного заявлением о возбуждении уголовного дела от БТА Банка, в отношении Мухтара Аблязова и ряда других лиц было возбуждено расследование о мошенничестве и растрате», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что производство по делу было прекращено после «обширного уголовного расследования» постановлением от 26 июля 2021 года в связи с невозможностью представить доказательства преступления.

В июне 2017 года специализированный межрайонный суд Алма-Аты по уголовным делам признал виновным Мухтара Аблязова и приговорил его к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в создании преступного сообщества и хищении средств банка.

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