Дело экс-банкира из Казахстана Аблязова закрыли в Мюнхене летом 2021 года

Расследование в отношении экс-банкира из Казахстана Мухтара Аблязова по факту мошенничества и растраты было закрыто в Мюнхене в июле 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру.

«После запроса о правовой помощи от властей Казахстана, дополненного заявлением о возбуждении уголовного дела от БТА Банка, в отношении Мухтара Аблязова и ряда других лиц было возбуждено расследование о мошенничестве и растрате», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что производство по делу было прекращено после «обширного уголовного расследования» постановлением от 26 июля 2021 года в связи с невозможностью представить доказательства преступления.

В июне 2017 года специализированный межрайонный суд Алма-Аты по уголовным делам признал виновным Мухтара Аблязова и приговорил его к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в создании преступного сообщества и хищении средств банка.