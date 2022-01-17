Премьер-министр Хорватии пригласил Путина и Мишустина посетить республику

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Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович пригласил президента России Владимира Путина и председателя российского правительства Михаила Мишустина посетить страну, сообщил хорватский министр иностранных дел Гордан Грлич-Радман.
Премьер-министр Хорватии пригласил Путина и Мишустина посетить республику
  • РИА Новости

«Мы можем говорить о развитии туризма, культуры, экономики, связи в этих областях между нашими странами», — приводит ТАСС слова Грлич-Радмана на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Он выразил российской стороне благодарность за поддержку независимости Хорватии.

Также глава хорватского МИД высоко оценил двусторонние отношения стран.

Ранее стало известно, что в Россию 16—19 января с рабочим визитом приедет Гордан Грлич-Радман.

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