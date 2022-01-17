Премьер-министр Хорватии пригласил Путина и Мишустина посетить республику
- РИА Новости
«Мы можем говорить о развитии туризма, культуры, экономики, связи в этих областях между нашими странами», — приводит ТАСС слова Грлич-Радмана на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Он выразил российской стороне благодарность за поддержку независимости Хорватии.
Также глава хорватского МИД высоко оценил двусторонние отношения стран.
Ранее стало известно, что в Россию 16—19 января с рабочим визитом приедет Гордан Грлич-Радман.