Премьер-министр Хорватии пригласил Путина и Мишустина посетить республику

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович пригласил президента России Владимира Путина и председателя российского правительства Михаила Мишустина посетить страну, сообщил хорватский министр иностранных дел Гордан Грлич-Радман.

«Мы можем говорить о развитии туризма, культуры, экономики, связи в этих областях между нашими странами», — приводит ТАСС слова Грлич-Радмана на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Он выразил российской стороне благодарность за поддержку независимости Хорватии.

Также глава хорватского МИД высоко оценил двусторонние отношения стран.

Ранее стало известно, что в Россию 16—19 января с рабочим визитом приедет Гордан Грлич-Радман.