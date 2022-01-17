Цистерны с топливом взорвались около склада с горючим в ОАЭ

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Полиция столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби заявила, что три цистерны с топливом взорвались рядом со складами с горючим.
Цистерны с топливом взорвались около склада с горючим в ОАЭ
  • Legion-Media

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Сегодня утром в районе Эль-Мусаффах вспыхнул пожар, который привёл к взрыву трёх цистерн с топливом, находившихся неподалёку от резервуаров для хранения горючего», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что никто в результате происшествия не пострадал.

По предварительной информации, причиной этих инцидентов могло стать падение беспилотных летательных аппаратов.

В июле 2021 года сообщалось, что в Дубае произошёл сильный взрыв в городском порту.

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