Цистерны с топливом взорвались около склада с горючим в ОАЭ

Полиция столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби заявила, что три цистерны с топливом взорвались рядом со складами с горючим.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Сегодня утром в районе Эль-Мусаффах вспыхнул пожар, который привёл к взрыву трёх цистерн с топливом, находившихся неподалёку от резервуаров для хранения горючего», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что никто в результате происшествия не пострадал.

По предварительной информации, причиной этих инцидентов могло стать падение беспилотных летательных аппаратов.

В июле 2021 года сообщалось, что в Дубае произошёл сильный взрыв в городском порту.