Bloomberg: Байдена ждёт «очень плохая зима» из-за напряжённых отношений с Россией

Президента США Джо Байдена ждёт «очень плохая зима» из-за рекордной инфляции, очередной волны коронавируса и напряжённых отношений с Россией.

Об этом пишет обозреватель Bloomberg Джош Уингроу.

По его словам, Байден столкнулся с непростыми задачами как внутри страны, так и на внешнеполитической арене.

Он подчеркнул, что кризис в Восточной Европе нарастает: «Консультации с Москвой по вопросам безопасности в регионе пока не привели к каким-либо существенным результатам».

Автор добавил, что переговоры с Ираном также подошли к критически важной отметке.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN заявил, что Россия и США находятся на совершенно разных треках, что провоцирует обеспокоенность.