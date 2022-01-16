Bloomberg: Байдена ждёт «очень плохая зима» из-за напряжённых отношений с Россией

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Президента США Джо Байдена ждёт «очень плохая зима» из-за рекордной инфляции, очередной волны коронавируса и напряжённых отношений с Россией.
Bloomberg: Байдена ждёт «очень плохая зима» из-за напряжённых отношений с Россией
  • © AP Photo/Andrew Harnik

Об этом пишет обозреватель Bloomberg Джош Уингроу.

По его словам, Байден столкнулся с непростыми задачами как внутри страны, так и на внешнеполитической арене.

Он подчеркнул, что кризис в Восточной Европе нарастает: «Консультации с Москвой по вопросам безопасности в регионе пока не привели к каким-либо существенным результатам».

Автор добавил, что переговоры с Ираном также подошли к критически важной отметке. 

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN заявил, что Россия и США находятся на совершенно разных треках, что провоцирует обеспокоенность.

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