AFP сообщило о нападении на журналистов агентства в Париже

Агентство AFP сообщило о нападении на группу журналистов издания при освещении протестов против санитарных мер в Париже.

Как сообщает Le Monde, журналисты работали на акции на площади Трокадеро на западе Парижа в сопровождении двух сотрудников службы безопасности.

Один из охранников репортёров в результате нападения получил травму головы. Журналисты также сообщили, что им угрожали расправой.

Сотрудникам AFP удалось скрыться за кордоном жандармов.

Ранее в МВД Франции сообщили, что 54 тыс. человек приняли участие в акциях протеста против санитарных пропусков.