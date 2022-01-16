AFP сообщило о нападении на журналистов агентства в Париже
- Legion-Media
Как сообщает Le Monde, журналисты работали на акции на площади Трокадеро на западе Парижа в сопровождении двух сотрудников службы безопасности.
Один из охранников репортёров в результате нападения получил травму головы. Журналисты также сообщили, что им угрожали расправой.
Сотрудникам AFP удалось скрыться за кордоном жандармов.
Ранее в МВД Франции сообщили, что 54 тыс. человек приняли участие в акциях протеста против санитарных пропусков.