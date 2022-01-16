AFP сообщило о нападении на журналистов агентства в Париже

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Агентство AFP сообщило о нападении на группу журналистов издания при освещении протестов против санитарных мер в Париже.
AFP сообщило о нападении на журналистов агентства в Париже
  • Legion-Media

Как сообщает Le Monde, журналисты работали на акции на площади Трокадеро на западе Парижа в сопровождении двух сотрудников службы безопасности.

Один из охранников репортёров в результате нападения получил травму головы. Журналисты также сообщили, что им угрожали расправой. 

Сотрудникам AFP удалось скрыться за кордоном жандармов.

Ранее в МВД Франции сообщили, что 54 тыс. человек приняли участие в акциях протеста против санитарных пропусков.

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