РИА Новости: при взрыве в Кабуле погибли двое детей
- ©Sayed Khodaiberdi Sadat/Anadolu Agency
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«Бомба взорвалась… около 12:00 (около 10:30 мск), убила двоих детей и ранила ещё несколько мирных жителей», — заявил он.
Как пишет агентство, взрывное устройство сработало в автомобиле талибов* в районе Баграми.
Ранее TOLOnews сообщал, что в Кабуле около центра управления выдачи паспортов произошёл взрыв.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.