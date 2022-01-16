РИА Новости: при взрыве в Кабуле погибли двое детей

Двое детей погибли в результате взрыва в афганской провинции Кабул, ещё несколько мирных жителей получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца.

«Бомба взорвалась… около 12:00 (около 10:30 мск), убила двоих детей и ранила ещё несколько мирных жителей», — заявил он.

Как пишет агентство, взрывное устройство сработало в автомобиле талибов* в районе Баграми.

Ранее TOLOnews сообщал, что в Кабуле около центра управления выдачи паспортов произошёл взрыв.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.