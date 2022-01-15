Стрельба произошла в концертном зале в Орегоне

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По меньшей мере шесть человек госпитализированы после того, как в концертном зале в американском Юджине (штат Орегон) произошла стрельба, сообщает KPTV со ссылкой на полицию.
Стрельба произошла в концертном зале в Орегоне
  • ©Joel Carillet
  • Gettyimages.ru

Инцидент произошёл в концертном зале WOW Hall. Полиция получила сообщения о множестве выстрелов.

К настоящему времени подробностей о состоянии пострадавших нет. Полиция пока не проводила задержаний.

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