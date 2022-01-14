В Риме проходят похороны главы Европарламента Давида Сассоли

В Риме проходят похороны умершего на 66-м году жизни Давида Сассоли, который занимал пост председателя Европарламента. Политик умер 11 января после госпитализации в связи с серьёзным осложнением, связанным с дисфункцией иммунной системы.

Чёрный лимузин доставил гроб с телом Сассоли из мэрии Рима, где прошла гражданская церемония прощания с политиком, к входу базилики Санта-Мария-дельи-Анджели на площади Республики, пишет РИА Новости.

На службу в базилику допущены около 300 человек, на улице установлен видеоэкран, на котором можно увидеть происходящее в храме.

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли скончался в Италии в ночь на вторник, 11 января.

Выборы нового главы Европарламента назначены на 18 января. До этого функции председателя будет исполнять первый заместитель главы ЕП Роберта Метсола.