В Риме проходят похороны главы Европарламента Давида Сассоли
- Gettyimages.ru
Чёрный лимузин доставил гроб с телом Сассоли из мэрии Рима, где прошла гражданская церемония прощания с политиком, к входу базилики Санта-Мария-дельи-Анджели на площади Республики, пишет РИА Новости.
На службу в базилику допущены около 300 человек, на улице установлен видеоэкран, на котором можно увидеть происходящее в храме.
Председатель Европейского парламента Давид Сассоли скончался в Италии в ночь на вторник, 11 января.
Выборы нового главы Европарламента назначены на 18 января. До этого функции председателя будет исполнять первый заместитель главы ЕП Роберта Метсола.