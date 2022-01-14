Посольство КНР в Великобритании опровергло обвинения в политическом вмешательстве
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В дипмиссии отметили, что Пекин всегда придерживается принципа невмешательства в дела других стран.
«У нас нет необходимости и стремления «приобрести влияние» в каком-либо иностранном парламенте. Мы выступаем против уловок очернения и запугивания китайской общины в Великобритании», — говорится в тексте официального заявления.
Как сообщает РИА Новости, ранее глава британского МВД Прити Пател заявила, что «частное лицо», вовлечённое в политическую активность от имени Компартии Китая, пыталось оказать влияние на британских парламентариев.