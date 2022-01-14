Посольство КНР в Великобритании опровергло обвинения в политическом вмешательстве

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Посольство Китая в Великобритании отвергло обвинения в причастности к вмешательству в дела британского парламента.
Посольство КНР в Великобритании опровергло обвинения в политическом вмешательстве
  • Legion-Media

В дипмиссии отметили, что Пекин всегда придерживается принципа невмешательства в дела других стран.

«У нас нет необходимости и стремления «приобрести влияние» в каком-либо иностранном парламенте. Мы выступаем против уловок очернения и запугивания китайской общины в Великобритании», — говорится в тексте официального заявления.

Как сообщает РИА Новости, ранее глава британского МВД Прити Пател заявила, что «частное лицо», вовлечённое в политическую активность от имени Компартии Китая, пыталось оказать влияние на британских парламентариев.

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