NHK: умер бывший премьер-министр Японии Тосики Кайфу

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Умер бывший премьер-министр Японии Тосики Кайфу. Об этом сообщает телеканал NHK.
NHK: умер бывший премьер-министр Японии Тосики Кайфу
  • Gettyimages.ru
  • © Diana Walker

По данным телеканала, бывший глава правительства умер 9 января.

Кайфу занимал пост премьера с августа 1989 по ноябрь 1991 года. 

Ранее сообщалось, что председатель Европейского парламента Давид Сассоли скончался в Италии в возрасте 65 лет. 

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