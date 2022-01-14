NHK: умер бывший премьер-министр Японии Тосики Кайфу
Умер бывший премьер-министр Японии Тосики Кайфу. Об этом сообщает телеканал NHK.
- Gettyimages.ru
- © Diana Walker
По данным телеканала, бывший глава правительства умер 9 января.
Кайфу занимал пост премьера с августа 1989 по ноябрь 1991 года.
Ранее сообщалось, что председатель Европейского парламента Давид Сассоли скончался в Италии в возрасте 65 лет.
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