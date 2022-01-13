Вирусолог Баранова рассказала о ситуации с лечением пациентов с коронавирусом в США

Вирусолог, профессор американской Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказала о ситуации с лечением пациентов с коронавирусом в США.

По её словам, в Калифорнии пришло распоряжение, что медицинские работники с положительным тестом на коронавирус, но с нормальной температурой должны ходить на работу.

Также она ответила на вопрос, есть ли в США расовый подход при оказании помощи и предоставлении лекарств пациентам с коронавирусом.

«По больницам такого подхода точно нет, но у нас есть такой подход в отдельных городах, сделаны рекомендации по распределению наиболее дефицитных лекарственных средств, по тому, как лечить коронавирус. В частности, такая информация есть... по препарату от Pfizer», — сказала Баранова.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что паниковать из-за распространения омикрон-штамма коронавируса не стоит.