Вирусолог Баранова рассказала о ситуации с лечением пациентов с коронавирусом в США

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Вирусолог, профессор американской Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказала о ситуации с лечением пациентов с коронавирусом в США.
Вирусолог Баранова рассказала о ситуации с лечением пациентов с коронавирусом в США
  • AP
  • © Jae C. Hong

По её словам, в Калифорнии пришло распоряжение, что медицинские работники с положительным тестом на коронавирус, но с нормальной температурой должны ходить на работу.

Также она ответила на вопрос, есть ли в США расовый подход при оказании помощи и предоставлении лекарств пациентам с коронавирусом.

«По больницам такого подхода точно нет, но у нас есть такой подход в отдельных городах, сделаны рекомендации по распределению наиболее дефицитных лекарственных средств, по тому, как лечить коронавирус. В частности, такая информация есть... по препарату от Pfizer», — сказала Баранова.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что паниковать из-за распространения омикрон-штамма коронавируса не стоит.

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