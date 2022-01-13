Обвиняемый в изнасиловании сын королевы Елизаветы II был лишён королевского патронажа

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Принц Эндрю, являющийся сыном королевы Елизаветы II, был лишён королевского патронажа и военных званий. В настоящий момент он проходит в качестве обвиняемого по делу об изнасиловании.
Обвиняемый в изнасиловании сын королевы Елизаветы II был лишён королевского патронажа
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Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Уточняется, что принц по-прежнему не будет выполнять никаких общественных обязанностей.

Также подчёркивается, что по делу об изнасиловании он будет защищаться как частное лицо.

Ранее сообщалось, что на 61-летнего принца Эндрю, сына королевы Елизаветы II, подали в суд за изнасилование. С иском обратилась Вирджиния Джуффре — она заявляет, что стала «жертвой» бизнесмена Джеффри Эпштейна, который якобы свёл её с принцем в 2001 году, когда ей было 17 лет.

По словам женщины, принц трижды вступал с ней в сексуальную связь без её согласия.

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