Обвиняемый в изнасиловании сын королевы Елизаветы II был лишён королевского патронажа
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
Уточняется, что принц по-прежнему не будет выполнять никаких общественных обязанностей.
Также подчёркивается, что по делу об изнасиловании он будет защищаться как частное лицо.
Ранее сообщалось, что на 61-летнего принца Эндрю, сына королевы Елизаветы II, подали в суд за изнасилование. С иском обратилась Вирджиния Джуффре — она заявляет, что стала «жертвой» бизнесмена Джеффри Эпштейна, который якобы свёл её с принцем в 2001 году, когда ей было 17 лет.
По словам женщины, принц трижды вступал с ней в сексуальную связь без её согласия.