Сенатор Джабаров назвал продление санкций ЕС в отношении России рутиной

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал продление экономических санкций Евросоюза против России на полгода.

«Ничего нового нет, такая рутинная процедура, каждые полгода они это делают. Я думаю, это не принципиально. Я не придавал бы им никакого значения», — заявил сенатор.

Он уточнил, что сейчас есть более глобальные вопросы.

«Как мы дальше вообще будем выстраивать отношения с западным миром? Если они не остановятся, не прекратят свои меры санкционного порядка, угрозы, продвижение НАТО на Восток я думаю, разговаривать мы будем по другому и мы об этом предупреждали», — высказал Джабаров.

Ранее стало известно, что ЕС продлил экономические санкции в отношении России ещё на полгода, до 31 июля 2022 года.