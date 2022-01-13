Сенатор Джабаров назвал продление санкций ЕС в отношении России рутиной

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Анастасия Белоусова
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал продление экономических санкций Евросоюза против России на полгода.
Сенатор Джабаров назвал продление санкций ЕС в отношении России рутиной
  • РИА Новости

«Ничего нового нет, такая рутинная процедура, каждые полгода они это делают. Я думаю, это не принципиально. Я не придавал бы им никакого значения», — заявил сенатор.

Он уточнил, что сейчас есть более глобальные вопросы.

«Как мы дальше вообще будем выстраивать отношения с западным миром? Если они не остановятся, не прекратят свои меры санкционного порядка, угрозы, продвижение НАТО на Восток я думаю, разговаривать мы будем по другому и мы об этом предупреждали», — высказал Джабаров.

Ранее стало известно, что ЕС продлил экономические санкции в отношении России ещё на полгода, до 31 июля 2022 года.

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