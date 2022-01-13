Великобритания и Индия проведут торговые переговоры 13 января
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«Договор с Индией — это прекрасная возможность поставить британский бизнес на первый план», — приводит сайт британского правительства слова министра международной торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян.
Отмечается, что потенциальное соглашение ликвидирует барьеры для торговли с Индией.
25 апреля 2021 года правительство Великобритании направило в Индию партию медицинского оборудования для борьбы с распространением коронавируса.