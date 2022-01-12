Экс-замглавы МВД Британии Бейкер спрогнозировал отставку Джонсона до конца марта

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Бывший замминистра внутренних дел Великобритании Норман Бейкер в беседе с RT спрогнозировал возможность отставки Бориса Джонсона с поста премьера Великобритании до конца марта на фоне скандала с его участием в вечеринке во время локдауна.
Экс-замглавы МВД Британии Бейкер спрогнозировал отставку Джонсона до конца марта
  • AP
  • © Jack Hill

«Мой прогноз, если хотите, и я впервые его высказываю здесь, таков: он покинет свой пост до конца марта», — сказал Бейкер.

По его словам, сегодня утром оппозиция и лидеры либерал-демократов призывали к отставке Джонсона. По мнению Бейкера, за отставку выступала и Шотландская национальная партия.

Также экс-замминистра заявил, что отставка Джонсона возможна «либо путём проведения всеобщих выборов, либо это могут сделать его однопартийцы в парламенте».

«Полагаю, что некоторые из них в ужасе от его выходки, а другие пытаются просчитать (последствия того. — RT), что он стал обузой и нанесёт Консервативной партии колоссальный ущерб», — утверждает он.

Ранее Джонсона обвинили в том, что в правительственной резиденции на Даунинг-стрит в 2020 году была проведена вечеринка, несмотря на действовавший в Британии локдаун.

Как сообщил Sky News, 12 января Джонсон принёс извинения за участие в вечеринке. Также он заявил, что считал, что это было «рабочим мероприятием».

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