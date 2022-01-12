В Германии зафиксировали суточный рекорд по приросту случаев COVID-19
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Об этом свидетельствуют данные института Роберта Коха.
За прошедшие сутки в Германии от коронавируса умерли 384 человека, всего в стране скончались 114 735 пациентов с COVID-19.
Всего с начала пандемии в стране выявили более 7,6 млн случаев коронавируса.
Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».