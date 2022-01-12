В Германии зафиксировали суточный рекорд по приросту случаев COVID-19

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В Германии за прошедшие сутки было зафиксировано 80 430 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что стало наивысшим показателем с начала пандемии в стране.
В Германии зафиксировали суточный рекорд по приросту случаев COVID-19
  • AP

Об этом свидетельствуют данные института Роберта Коха.

За прошедшие сутки в Германии от коронавируса умерли 384 человека, всего в стране скончались 114 735 пациентов с COVID-19.

Всего с начала пандемии в стране выявили более 7,6 млн случаев коронавируса. 

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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