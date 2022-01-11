В ВОЗ призвали к разработке новых препаратов от коронавируса

Короткая ссылка
В Технической консультативной группе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по составу вакцин против COVID-19 сочли необходимой разработку дополнительных лекарственных средств, оказывающих большое влияние на профилактику коронавируса и его распространение.
В ВОЗ призвали к разработке новых препаратов от коронавируса
  • ©janiecbros

«(Дополнительные. — RT) вакцины от COVID-19, которые оказывают высокое влияние на профилактику инфекции и её распространение... необходимы и должны быть разработаны», — сообщается в заявлении группы.

Отмечается, что также может потребоваться обновление состава уже существующих антикоронавирусных вакцин.

Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить