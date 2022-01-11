В ВОЗ призвали к разработке новых препаратов от коронавируса

В Технической консультативной группе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по составу вакцин против COVID-19 сочли необходимой разработку дополнительных лекарственных средств, оказывающих большое влияние на профилактику коронавируса и его распространение.

«(Дополнительные. — RT) вакцины от COVID-19, которые оказывают высокое влияние на профилактику инфекции и её распространение... необходимы и должны быть разработаны», — сообщается в заявлении группы.

Отмечается, что также может потребоваться обновление состава уже существующих антикоронавирусных вакцин.

Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».