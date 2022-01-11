В ВОЗ призвали к разработке новых препаратов от коронавируса
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«(Дополнительные. — RT) вакцины от COVID-19, которые оказывают высокое влияние на профилактику инфекции и её распространение... необходимы и должны быть разработаны», — сообщается в заявлении группы.
Отмечается, что также может потребоваться обновление состава уже существующих антикоронавирусных вакцин.
Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».