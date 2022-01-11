В Бразилии «омикрон» стал доминирующим штаммом коронавируса

Министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога объявил, что омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим вариантом в стране. Об этом пишет The Guardian.

«Это («омикрон». — RT) уже преобладающий вариант в Бразилии», — цитирует издание его заявление.

Кейрога пояснил, что в Бразилии регистрируют всё больший рост числа случаев омикрон-штамма, а также повышение уровня госпитализации в связи с ним.

Ранее бразильские врачи выявили четыре случая одновременного инфицирования гриппом и коронавирусом. При этом более 60% населения страны полностью привито от коронавирусной инфекции.