В Бразилии «омикрон» стал доминирующим штаммом коронавируса

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Министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога объявил, что омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим вариантом в стране. Об этом пишет The Guardian.
В Бразилии «омикрон» стал доминирующим штаммом коронавируса
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«Это («омикрон». — RT) уже преобладающий вариант в Бразилии», — цитирует издание его заявление.

Кейрога пояснил, что в Бразилии регистрируют всё больший рост числа случаев омикрон-штамма, а также повышение уровня госпитализации в связи с ним.

Ранее бразильские врачи выявили четыре случая одновременного инфицирования гриппом и коронавирусом. При этом более 60% населения страны полностью привито от коронавирусной инфекции. 

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