Президент и премьер Болгарии ушли на карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусом
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Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
«Президент Румен Радев и представители его команды, принимавшие участие в заседании Консультативного совета по национальной безопасности 10 января, самоизолировались... на карантине также находятся премьер-министр Кирил Петков и начальник его кабинета Лена Борислава», — говорится в заявлении.
Отмечается, что были приняты все меры, чтобы институты власти продолжали функционировать в полном объёме.
Ранее премьер Израиля Нафтали Беннет отправился на самоизоляцию после того, как тест его дочери на коронавирус дал положительный результат.