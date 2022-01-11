Президент и премьер Болгарии ушли на карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусом

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Президент Болгарии Румен Радев и премьер-министр страны Кирил Петков ушли на карантин из-за контакта со спикером Народного собрания Николой Минчевым, у которого выявили коронавирусную инфекцию.
Президент и премьер Болгарии ушли на карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусом
  • © AP Photo/Valentina Petrova

Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

«Президент Румен Радев и представители его команды, принимавшие участие в заседании Консультативного совета по национальной безопасности 10 января, самоизолировались... на карантине также находятся премьер-министр Кирил Петков и начальник его кабинета Лена Борислава», — говорится в заявлении.

Отмечается, что были приняты все меры, чтобы институты власти продолжали функционировать в полном объёме.

Ранее премьер Израиля Нафтали Беннет отправился на самоизоляцию после того, как тест его дочери на коронавирус дал положительный результат. 

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