Захарова заявила о готовности России к работе с Западом по вопросам гарантий безопасности

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Россия готова к дальнейшей работе с Западом по вопросам гарантий безопасности, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова заявила о готовности России к работе с Западом по вопросам гарантий безопасности
  • РИА Новости

В эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE», комментируя переговоры Москвы и Вашингтона в Женеве, она отметила, что диалог был профессиональным, конструктивным и деловым.

«Мы, со своей стороны, по-моему, этот настрой демонстрировали и его проявили и готовы к дальнейшей работе. Дальше, как будет продолжена работа, мы посмотрим», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности продлились почти восемь часов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным делать выводы о диалоге по гарантиям безопасности. 

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