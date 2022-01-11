Захарова заявила о готовности России к работе с Западом по вопросам гарантий безопасности

Россия готова к дальнейшей работе с Западом по вопросам гарантий безопасности, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE», комментируя переговоры Москвы и Вашингтона в Женеве, она отметила, что диалог был профессиональным, конструктивным и деловым.

«Мы, со своей стороны, по-моему, этот настрой демонстрировали и его проявили и готовы к дальнейшей работе. Дальше, как будет продолжена работа, мы посмотрим», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности продлились почти восемь часов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным делать выводы о диалоге по гарантиям безопасности.