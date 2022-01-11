В Норвегии генерал Моод выступил в пользу вступления России в НАТО

Странам Запада стоит изменить своё отношение к России и даже предоставить ей членство в Североатлантическом альянсе во избежание военного конфликта. Такое мнение высказал норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод в статье для журнала Aftenposten.

«Может быть, НАТО и вправду больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию, призвав своих членов отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории? Если мы не начнём мыслить иначе, мы, скорее всего, быстро придём к ещё большим конфликтам и войнам как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — написал Моор.

По его мнению, для налаживания отношений между Россией и Западом необходимо отбросить привычное мышление и вести переговоры на основе взаимного уважения, личной дипломатии и вовлечённости всех сторон.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью «Соловьёв Live», что не верит в возможность вступления России в НАТО.