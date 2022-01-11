В Южной Корее заявили, что выпущенная КНДР ракета пролетела более 700 км
- AP
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Ранее стало известно, что Северная Корея 11 января произвела из внутренних районов страны в сторону Японского моря пуск одной, предположительно, баллистической ракеты.
«Мы оцениваем, что (снаряд. — RT), который Северная Корея пустила в этот раз, более совершенный, чем выпущенный 5 января», — заявили в комитете.
Отмечается, что после запуска Южная Корея провела экстренное заседание Совета национальной безопасности.