В Южной Корее заявили, что выпущенная КНДР ракета пролетела более 700 км

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Выпущенная КНДР ракета пролетела более 700 км со скоростью примерно 10 Махов, максимальная высота составила 60 км, заявил Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.
В Южной Корее заявили, что выпущенная КНДР ракета пролетела более 700 км
  • AP
  • © Lee Jin-man

Ранее стало известно, что Северная Корея 11 января произвела из внутренних районов страны в сторону Японского моря пуск одной, предположительно, баллистической ракеты. 

«Мы оцениваем, что (снаряд. — RT), который Северная Корея пустила в этот раз, более совершенный, чем выпущенный 5 января», — заявили в комитете.

Отмечается, что после запуска Южная Корея провела экстренное заседание Совета национальной безопасности.

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