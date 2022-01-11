В Южной Корее заявили, что выпущенная КНДР ракета пролетела более 700 км

Выпущенная КНДР ракета пролетела более 700 км со скоростью примерно 10 Махов, максимальная высота составила 60 км, заявил Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.

Ранее стало известно, что Северная Корея 11 января произвела из внутренних районов страны в сторону Японского моря пуск одной, предположительно, баллистической ракеты.

«Мы оцениваем, что (снаряд. — RT), который Северная Корея пустила в этот раз, более совершенный, чем выпущенный 5 января», — заявили в комитете.

Отмечается, что после запуска Южная Корея провела экстренное заседание Совета национальной безопасности.