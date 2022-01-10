Песков: планов проводить новые переговоры Байдена и Путина на данный момент нет
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«Пока нет планов по высшему уровню», — приводит ТАСС его ответ на вопрос о возможных переговорах лидеров после встречи российской и американской делегаций в Женеве по гарантиям безопасности.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что переговоры между Россией и США были долгими, глубокими и конкретными.
Первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности продлились почти восемь часов.