Песков: планов проводить новые переговоры Байдена и Путина на данный момент нет

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Информации о подготовке новых переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: планов проводить новые переговоры Байдена и Путина на данный момент нет
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«Пока нет планов по высшему уровню», — приводит ТАСС его ответ на вопрос о возможных переговорах лидеров после встречи российской и американской делегаций в Женеве по гарантиям безопасности.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что переговоры между Россией и США были долгими, глубокими и конкретными.

Первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности продлились почти восемь часов.

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