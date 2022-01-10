В РАН прокомментировали обрушение части Великой Китайской стены

Директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов прокомментировал обрушение части Великой Китайской стены.

«То, что мы называем сегодня Великой Китайской стеной, — это не древняя стена. Так, формально, по источникам, Великая Китайская стена была построена во II веке до н. э., и именно та стена не сохранилась вовсе. Она была построена из глины и камней и практически размыта, её небольшие куски можно видеть недалеко от новой стены, но она практически разрушилась», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, стена, которую показывают иностранцам, была построена в XIV—XV веках и имела символическое значение, а не защитное. Как отметил эксперт, стена серьёзно разрушалась и в 1980-е годы была полностью обновлена.

«И обновления велись до сих пор. До сих пор ведутся споры: то, что сегодня видят иностранцы, — это всё-таки новодел или действительно остатки старой стены», — пояснил Маслов.

Он также подчеркнул, что обрушившийся участок был мало отреставрирован и находился далеко от туристических троп.

«Это скорее историческая ценность с точки зрения археологии. Стена именно в районе Цинхая — это стена историческая, она мало была отреставрирована. Обрушилось не так много, всего лишь два метра Великой стены, и округ Шаньдань, где находится эта стена, он абсолютно не туристичен», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что участок Великой Китайской стены длиной порядка 2 м обрушился после мощного землетрясения.