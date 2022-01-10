Власти США ввели санкции в отношении шести граждан Никарагуа
- Gettyimages.ru
Соответствующая информация приводится на сайте Минфина США.
Как отмечается, некоторые из указанных граждан являются депутатами никарагуанского парламента, другие занимают высокие должности в вооружённых силах страны.
Информация о конкретных причинах введения ограничительных мер не приводится.
Ранее США ввели санкции против ряда юридических лиц из Китая, Грузии и Турции за действия, «идущие вразрез с интересами внешней политики Соединённых Штатов».