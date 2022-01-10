Власти США ввели санкции в отношении шести граждан Никарагуа

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Власти Соединённых Штатов ввели ограничительные меры в отношении шести граждан Никарагуа.
Власти США ввели санкции в отношении шести граждан Никарагуа
  • Gettyimages.ru

Соответствующая информация приводится на сайте Минфина США.

Как отмечается, некоторые из указанных граждан являются депутатами никарагуанского парламента, другие занимают высокие должности в вооружённых силах страны.

Информация о конкретных причинах введения ограничительных мер не приводится.

Ранее США ввели санкции против ряда юридических лиц из Китая, Грузии и Турции за действия, «идущие вразрез с интересами внешней политики Соединённых Штатов».

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