Глава Европарламента Сассоли госпитализирован из-за нарушения иммунной системы
Председатель Европейского парламента Давид Сассоли госпитализирован в связи серьёзным осложнением, связанным с дисфункцией иммунной системы.
- © AP Photo/Geert Vanden Wijngaert
«В этой связи любая официальная деятельность председателя Европарламента прекращена», — сказал пресс-секретарь известного политика Роберто Куилло.
Отмечается, что Сассоли находится в больнице в Италии с 26 декабря.
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