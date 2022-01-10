Глава Европарламента Сассоли госпитализирован из-за нарушения иммунной системы

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли госпитализирован в связи серьёзным осложнением, связанным с дисфункцией иммунной системы.

«В этой связи любая официальная деятельность председателя Европарламента прекращена», — сказал пресс-секретарь известного политика Роберто Куилло.

Отмечается, что Сассоли находится в больнице в Италии с 26 декабря.