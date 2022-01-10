Спецпосланник ВОЗ Набарро заявил, что в ближайшее время ситуация с COVID-19 будет тяжёлой

Короткая ссылка
Cпецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заявил, что в ближайшие три месяца ситуация в области глобального здравоохранения из-за коронавируса будет оставаться тяжёлой.
Спецпосланник ВОЗ Набарро заявил, что в ближайшее время ситуация с COVID-19 будет тяжёлой
  • Gettyimages.ru

«Боюсь, что мы бежим марафонскую дистанцию, но нельзя говорить, что мы уже приближаемся к концу», — цитирует его Sky News.

Между тем он отметил, что конец пандемии не за горами.

«Перед тем как мы доберёмся до него, мы столкнёмся ещё с несколькими всплесками (заболеваемости. — RT)», — сказал Набарро.

По его мнению, «по меньшей мере в течение следующих трёх месяцев будет тяжело».

Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить