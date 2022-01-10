Спецпосланник ВОЗ Набарро заявил, что в ближайшее время ситуация с COVID-19 будет тяжёлой
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«Боюсь, что мы бежим марафонскую дистанцию, но нельзя говорить, что мы уже приближаемся к концу», — цитирует его Sky News.
Между тем он отметил, что конец пандемии не за горами.
«Перед тем как мы доберёмся до него, мы столкнёмся ещё с несколькими всплесками (заболеваемости. — RT)», — сказал Набарро.
По его мнению, «по меньшей мере в течение следующих трёх месяцев будет тяжело».
Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.