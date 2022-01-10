Спецпосланник ВОЗ Набарро заявил, что в ближайшее время ситуация с COVID-19 будет тяжёлой

Cпецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заявил, что в ближайшие три месяца ситуация в области глобального здравоохранения из-за коронавируса будет оставаться тяжёлой.

«Боюсь, что мы бежим марафонскую дистанцию, но нельзя говорить, что мы уже приближаемся к концу», — цитирует его Sky News.

Между тем он отметил, что конец пандемии не за горами.

«Перед тем как мы доберёмся до него, мы столкнёмся ещё с несколькими всплесками (заболеваемости. — RT)», — сказал Набарро.

По его мнению, «по меньшей мере в течение следующих трёх месяцев будет тяжело».

Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.