В Польше выявили первые летальные случаи из-за штамма «омикрон» коронавируса

Представитель польского Минздрава Войчех Андрусевич заявил, что в Польше выявили первые летальные случаи из-за штамма «омикрон» коронавирусной инфекции COVID-19.

«Омикрон» тоже опасен. У нас по крайней мере два первых летальных случая от новой версии вируса — от «омикрона». Всего же этот штамм выявлен в Польше у 193 человек», — цитирует его ТАСС.

Представитель Минздрава отметил, что оба умерших от «омикрона» — мужчины 92 и 85 лет — не были вакцинированы.

Андрусевич добавил, что за прошедшую неделю количество инфицированных штаммом «омикрон» в Польше возросло на 7—8%.

Ранее в Бразилии зафиксировали первую смерть от омикрон-штамма COVID-19.