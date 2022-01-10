В Польше выявили первые летальные случаи из-за штамма «омикрон» коронавируса

Короткая ссылка
Представитель польского Минздрава Войчех Андрусевич заявил, что в Польше выявили первые летальные случаи из-за штамма «омикрон» коронавирусной инфекции COVID-19.
В Польше выявили первые летальные случаи из-за штамма «омикрон» коронавируса
  • РИА Новости

«Омикрон» тоже опасен. У нас по крайней мере два первых летальных случая от новой версии вируса — от «омикрона». Всего же этот штамм выявлен в Польше у 193 человек», — цитирует его ТАСС.

Представитель Минздрава отметил, что оба умерших от «омикрона» — мужчины 92 и 85 лет — не были вакцинированы.

Андрусевич добавил, что за прошедшую неделю количество инфицированных штаммом «омикрон» в Польше возросло на 7—8%.

Ранее в Бразилии зафиксировали первую смерть от омикрон-штамма COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить