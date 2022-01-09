Не менее 19 человек погибли при пожаре в Нью-Йорке

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Не менее 19 человек погибли при пожаре в жилом доме в районе Бронкс Нью-Йорка, сообщает ABC News.

Среди жертв пожара девять детей.

«По словам официальных лиц, по меньшей мере 19 человек погибли, в том числе девять детей, в результате масштабного пожара в Нью-Йорке в воскресенье», — сообщает телеканал.

По данным пожарных, пострадали более 60 человек.

Власти назвали пожар одним из сильнейших в современной истории города.

Ранее сообщалось, что в результате природных пожаров в американском штате Колорадо был нанесён ущерб на сумму не менее $513 млн.

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