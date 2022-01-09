Не менее 19 человек погибли при пожаре в Нью-Йорке
Среди жертв пожара девять детей.
«По словам официальных лиц, по меньшей мере 19 человек погибли, в том числе девять детей, в результате масштабного пожара в Нью-Йорке в воскресенье», — сообщает телеканал.
По данным пожарных, пострадали более 60 человек.
Власти назвали пожар одним из сильнейших в современной истории города.
Ранее сообщалось, что в результате природных пожаров в американском штате Колорадо был нанесён ущерб на сумму не менее $513 млн.