В Совфеде прокомментировали заявление Борреля об участии Киева в переговорах с Россией

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Анастасия Белоусова
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что любая дискуссия с Россией на тему Украины в рамках обсуждения безопасности требует участия в переговорах представителей Киева.
В Совфеде прокомментировали заявление Борреля об участии Киева в переговорах с Россией
  • РИА Новости

«Господин Боррель, по-моему, перепутал свою должность. Он занимается Европейским союзом. Там в основном вопросы политические и экономические. А он всё время пытается лезть в вопросы безопасности», — заявил сенатор.

Он добавил, что вопросы безопасности Россия будет обсуждать со странами НАТО.

«Что касается Украины, это не ему принимать решение, будет ли участвовать Украина в переговорах. Во всяком случае ни Россия, ни США, ни НАТО не анонсировали участие Украины в каких-либо переговорах. Поэтому пусть господин Боррель успокоится — он не сможет оставить свой след в этой истории при всём к нему уважении», — заключил собеседник RT.

Ранее Боррель подчеркнул, что «в Европе не может быть безопасности без безопасности на Украине».

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