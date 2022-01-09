В Австрии почти 40 тысяч человек приняли участие в антикоронавирусных митингах
«Около 40 000 человек протестовали в Вене», — сообщает издание со ссылкой на данные властей города.
Причиной недовольства жителей стало введение обязательной вакцинация в Австрии со следующего месяца.
По словам сотрудников полиции, демонстрация была в основном мирной.
Несколько тысяч человек также провели демонстрации в городах Германии, поскольку в стране вводятся новые ограничения для сдерживания распространения омикрон-штамма коронавируса.
В немецком Гамбурге на митинг собрались около 16 000 человек. Также крупные демонстрации состоялись в Магдебурге и Берлине.
Организаторы призвали участников носить маски и держаться на расстоянии друг от друга в соответствии с санитарными нормами, но многие не прислушались к призыву.
В августе в немецком Берлине несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса.