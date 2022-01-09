В Австрии почти 40 тысяч человек приняли участие в антикоронавирусных митингах

Порядка 40 тыс. человек в столице Австрии вышли на улицы в знак протеста коронавирусных ограничений. Об этом информирует Daily Sabah.

«Около 40 000 человек протестовали в Вене», — сообщает издание со ссылкой на данные властей города.

Причиной недовольства жителей стало введение обязательной вакцинация в Австрии со следующего месяца.

По словам сотрудников полиции, демонстрация была в основном мирной.

Несколько тысяч человек также провели демонстрации в городах Германии, поскольку в стране вводятся новые ограничения для сдерживания распространения омикрон-штамма коронавируса.

В немецком Гамбурге на митинг собрались около 16 000 человек. Также крупные демонстрации состоялись в Магдебурге и Берлине.

Организаторы призвали участников носить маски и держаться на расстоянии друг от друга в соответствии с санитарными нормами, но многие не прислушались к призыву.

В августе в немецком Берлине несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса.