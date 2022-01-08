В Румынии ношение текстильной маски приравняли к её отсутствию

В Румынии с 8 января ношение текстильной защитной маски приравнивается к её отсутствию, штраф за это составляет около $570. О новых правилах сообщил в эфире Digi24 румынский министр внутренних дел Лучиан Боде.

«Специалисты говорят, что штамм «омикрон» распространяется очень быстро и является очень заразным, в этих условиях ношение маски очень важно для остановки распространения (вируса. — RT). Штраф за ношение неподходящей маски равен штрафу за её отсутствие», — приводит его слова РИА Новости.

За соблюдением норм безопасности будут следить сотрудники полиции и жандармы.

Уточняется, что с 8 января все жители Румынии старше пяти лет должны носить в общественных местах хирургические защитные маски или маски типа FFP2.

В конце декабря ношение масок на улицах Парижа стало обязательным.

Как сообщалось, большинство новых случаев инфицирования коронавирусом во Франции приходится на штамм «омикрон».