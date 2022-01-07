Около 200 военных медиков привлекут к работе по борьбе с COVID-19 в Лондоне

Около 200 военных медиков Минобороны Британии помогут в борьбе с коронавирусной инфекцией в больницах Лондона.

Gettyimages.ru

© Matt Dunham

Об этом информирует Sky News. Отмечается, что военные медики помогут врачам и медсёстрам в уходе за пациентами с COVID-19. Ранее стало известно, что общее число случаев коронавируса в Британии превысило 14 млн.