Около 200 военных медиков привлекут к работе по борьбе с COVID-19 в Лондоне
Около 200 военных медиков Минобороны Британии помогут в борьбе с коронавирусной инфекцией в больницах Лондона.
- Gettyimages.ru
- © Matt Dunham
Об этом информирует Sky News.
Отмечается, что военные медики помогут врачам и медсёстрам в уходе за пациентами с COVID-19.
Ранее стало известно, что общее число случаев коронавируса в Британии превысило 14 млн.
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