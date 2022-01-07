Около 200 военных медиков привлекут к работе по борьбе с COVID-19 в Лондоне

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Около 200 военных медиков Минобороны Британии помогут в борьбе с коронавирусной инфекцией в больницах Лондона.
Около 200 военных медиков привлекут к работе по борьбе с COVID-19 в Лондоне
  • Gettyimages.ru
  • © Matt Dunham

Об этом информирует Sky News.

Отмечается, что военные медики помогут врачам и медсёстрам в уходе за пациентами с COVID-19.

Ранее стало известно, что общее число случаев коронавируса в Британии превысило 14 млн.

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