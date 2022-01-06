ВОЗ сообщила о более 2,6 млн выявленных случаев коронавируса за сутки

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Более 2,6 млн выявленных случаев коронавируса зарегистрировано в мире за последние сутки.
ВОЗ сообщила о более 2,6 млн выявленных случаев коронавируса за сутки
  • AP
  • © Lisa Leutner

Данные опубликованы Всемирной организацией здравоохранения.

За последние 24 часа выявлено 2 618 130 случаев. Общее число возросло до 296 496 809.

Число погибших увеличилось до 5 462 631.

Ранее генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU высказал мнение, что «летальность омикрон-линии, судя по последним данным, действительно значительно ниже, чем у дельты».

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