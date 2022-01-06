ВОЗ сообщила о более 2,6 млн выявленных случаев коронавируса за сутки
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Данные опубликованы Всемирной организацией здравоохранения.
За последние 24 часа выявлено 2 618 130 случаев. Общее число возросло до 296 496 809.
Число погибших увеличилось до 5 462 631.
Ранее генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU высказал мнение, что «летальность омикрон-линии, судя по последним данным, действительно значительно ниже, чем у дельты».