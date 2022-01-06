ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире за две недели увеличилось на 71%

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Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что число случаев COVID-19 в мире за две недели увеличилось на 71%.
ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире за две недели увеличилось на 71%
  • AP

«В еженедельном эпидемиологическом бюллетене, который будет опубликован сегодня ночью, вы увидите, что на глобальном уровне количество случаев заболевания за последние семь дней увеличилось на 71%. Он разнится в зависимости от региона», — цитирует её РИА Новости.

Она уточнила, что в США зафиксировано увеличение на 100%, в Африканском регионе рост примерно на 7%.

По её словам, за прошедшую неделю ВОЗ получила данные о 9,5 млн случаев COVID-19, хотя реальные данные могут быть гораздо выше.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что при нынешнем темпе вакцинации и неравномерном распространении вакцин более 100 государств не смогут привить 70% своего населения к середине 2022 года.

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