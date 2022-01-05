В Белом доме считают «безумными» утверждения о причастности США к беспорядкам в Казахстане

Утверждения о том, что США стоят за беспорядками в Казахстане, не соответствуют действительности. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

«Циркулируют безумные российские утверждения о том, что за этим стоит мы. Хотела бы воспользоваться случаем и заявить, что это неправда», — приводит Интерфакс слова Псаки.

Ранее сообщалось, что генеральное консульство США в Алма-Ате будет закрыто для посетителей в четверг, 6 января, а его персонал переведён на удалённую работу на фоне массовых протестов, которые продолжаются в Казахстане.

Как стало известно, на всей территории Казахстана в настоящее время введён режим чрезвычайного положения.