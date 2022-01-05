В Китае призвали к осторожности после пуска КНДР снаряда в сторону Японского моря
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«В нынешней ситуации соответствующие стороны должны руководствоваться общей ситуацией, проявлять осторожность в заявлениях и действиях, придерживаться верного курса диалога и консультаций, прикладывать общие усилия для продвижения процесса политического урегулирования проблемы Корейского полуострова», — приводит его слова РИА Новости.
Китайская сторона призывает не забывать, как нелегко удалось добиться мира и стабильности на Корейском полуострове.
Ранее сообщалось, что КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря.
В Японии заявили об отсутствии вреда японским судам после предполагаемого пуска ракеты КНДР.