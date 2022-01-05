В Китае призвали к осторожности после пуска КНДР снаряда в сторону Японского моря

Короткая ссылка
Китай призвал все вовлечённые стороны к осторожности в заявлениях и действиях после предполагаемого пуска ракеты КНДР в сторону Японского моря. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
В Китае призвали к осторожности после пуска КНДР снаряда в сторону Японского моря
  • © KCNA

«В нынешней ситуации соответствующие стороны должны руководствоваться общей ситуацией, проявлять осторожность в заявлениях и действиях, придерживаться верного курса диалога и консультаций, прикладывать общие усилия для продвижения процесса политического урегулирования проблемы Корейского полуострова», — приводит его слова РИА Новости.

Китайская сторона призывает не забывать, как нелегко удалось добиться мира и стабильности на Корейском полуострове.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря.

В Японии заявили об отсутствии вреда японским судам после предполагаемого пуска ракеты КНДР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить