NHK: Предположительно выпущенная КНДР ракета упала в море
Баллистическая ракета предположительно выпущенная КНДР утром 5 января упала в Японском море, сообщает телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии.
- AFP
- © Greg Baker
Отмечается, что береговая охрана объявила о падении ракет в 8:23.
Также в связи с данным инцидентом при правительстве страны был создан кризисный штаб.
Ранее сообщалось, что КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря.
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