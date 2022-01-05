NHK: Предположительно выпущенная КНДР ракета упала в море

Баллистическая ракета предположительно выпущенная КНДР утром 5 января упала в Японском море, сообщает телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии.

Отмечается, что береговая охрана объявила о падении ракет в 8:23.

Также в связи с данным инцидентом при правительстве страны был создан кризисный штаб.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря.