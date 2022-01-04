Польские горняки заблокировали вывоз угля из шахт в знак протеста

Польские шахтёры начали акцию протеста, заблокировав вывоз угля из шахт.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на профсоюз работников горнодобывающей промышленности «Солидарность».

Отмечается, что причиной протеста стали безуспешные переговоры горняков с руководством Польской горнодобывающей группы (PGG) по поводу дополнительной оплаты за работу в выходные и сверхурочный труд.

«Блокирование отгрузки угля является нашей формой протеста. С сегодняшнего утра грузовые поезда не могут выйти из всех шахт PGG», — заявили в профсоюзе.

Также шахтёры требуют признать угольную энергетику экологически чистой, подразумевая угольные технологии, «которые бывают зелёными».

«Их применяет Япония. Никто не скажет, что это глупая нация», — заявил глава «Солидарности» Богуслав Хутек.

В декабре 2021 года противники запрета абортов устроили протестную акцию у здания польского сейма.