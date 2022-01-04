Польские горняки заблокировали вывоз угля из шахт в знак протеста

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Польские шахтёры начали акцию протеста, заблокировав вывоз угля из шахт.
Польские горняки заблокировали вывоз угля из шахт в знак протеста
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на профсоюз работников горнодобывающей промышленности «Солидарность».

Отмечается, что причиной протеста стали безуспешные переговоры горняков с руководством Польской горнодобывающей группы (PGG) по поводу дополнительной оплаты за работу в выходные и сверхурочный труд.

«Блокирование отгрузки угля является нашей формой протеста. С сегодняшнего утра грузовые поезда не могут выйти из всех шахт PGG», — заявили в профсоюзе.

Также шахтёры требуют признать угольную энергетику экологически чистой, подразумевая угольные технологии, «которые бывают зелёными».

«Их применяет Япония. Никто не скажет, что это глупая нация», — заявил глава «Солидарности» Богуслав Хутек.

В декабре 2021 года противники запрета абортов устроили протестную акцию у здания польского сейма.

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